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На выходных курских водителей проверят на трезвость

Курская Госавтоинспекция проведет очередные сплошные рейды в районах области
На выходных курских водителей проверят на трезвость

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Курская Госавтоинспекция продолжает проводить сплошные проверки водителей на трезвость. Очередные рейды пройдут на этих выходных в районах области. 

Напомним, за пьяную езду грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5 - 2 года. За повторную поездку в нетрезвом состоянии наступает уже уголовная ответственность. 

Курян призывают не оставаться равнодушными к проблеме и сообщать о неадекватных водителях по телефону 02, с мобильного - 102 или в дежурную часть. 

Добавим, за прошлые выходные за нахождение за рулем в состоянии опьянения от управления транспортными средствами отстранен 31 водитель, 9 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения и еще четверо задержаны за повторное нарушение. 

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