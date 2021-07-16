Загорелись сарай и жилой дом

Случившаяся накануне гроза стала причиной двух пожаров в Курской области - разряды попали в жилой дом и хозяйственную постройку.В 16:30 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на хуторе Елизаветинский Хомутовского района. В службу спасения позвонила хозяйка. К моменту прибытия на место пожарных кровля горела открытым пламенем.Женщина рассказала, что во время грозы раздался сильный хлопок над крышей дома. Выйдя во двор, селянка увидела на земле кирпичи и разрушенную трубу, из-под которой шел дым. Пламя быстро стало распространяться по всей кровле. Вероятной причиной пожара, по оценке специалистов, послужил грозовой разряд, попавший в дымовую трубу отопительной печи.Еще одно огненное ЧП произошло поздно вечером в деревне Неониловка Глушковского района. Там предположительно из-за удара молнии загорелся сарай.Чтобы защитить свой дом от грозы пожарные советуют установить систему молниезащиты. Принцип её работы достаточно прост: «поймать» молнию за миг до того, как она непосредственно коснется кровли, и отвести разряд в землю в обход здания. Наиболее простой вариант – это длинный металлический стержень, который устанавливается в самой высокой точке крыши.