  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / Происшествия

Гроза стала причиной двух пожаров в Курской области

Загорелись сарай и жилой дом
Гроза стала причиной двух пожаров в Курской области

Читайте также

Случившаяся накануне гроза стала причиной двух пожаров в Курской области - разряды попали в жилой дом и хозяйственную постройку. 

В 16:30 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на хуторе Елизаветинский Хомутовского района. В службу спасения позвонила хозяйка. К моменту прибытия на место пожарных кровля горела открытым пламенем. 

Женщина рассказала, что во время грозы раздался сильный хлопок над крышей дома. Выйдя во двор, селянка увидела на земле кирпичи и разрушенную трубу, из-под которой шел дым. Пламя быстро стало распространяться по всей кровле. Вероятной причиной пожара, по оценке специалистов, послужил грозовой разряд, попавший в дымовую трубу отопительной печи. 

Еще одно огненное ЧП произошло поздно вечером в деревне Неониловка Глушковского района. Там предположительно из-за удара молнии загорелся сарай. 

Чтобы защитить свой дом от грозы пожарные советуют установить систему молниезащиты. Принцип её работы достаточно прост: «поймать» молнию за миг до того, как она непосредственно коснется кровли, и отвести разряд в землю в обход здания. Наиболее простой вариант – это длинный металлический стержень, который устанавливается в самой высокой точке крыши. 

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курске на снес недостроенной многоэтажки на улице Советской потратят 2,2 млн рублей

В Глушковском районе Курской области непогода разрушила дороги

Застройщик хочет построить альтернативный проезд к новой 10-этажке на проспекте Победы в Курске

На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Курской области автомобилистка сбила подростка на велосипеде

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске