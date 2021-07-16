На выходных в Курской области обещают до +34ºС и грозы

В субботу местами кратковременные дожди, в воскресенье преимущественно без осадков

На грядущих выходных в Курской области синоптики обещают жару и грозы.В субботу, 17 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозах могут достигать 15 м/с.Этой ночью температура воздуха составит +16-21ºС, днем вохдух прогреется до +28-33ºС.В воскресенье, 18 июля будет преимущественно без осадков. Ночь также ожидается теплой - до +21ºС, днем прогнозируют +29-34ºС.