На выходных в Курской области обещают до +34ºС и грозы
В субботу местами кратковременные дожди, в воскресенье преимущественно без осадков
В субботу, 17 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозах могут достигать 15 м/с.
Этой ночью температура воздуха составит +16-21ºС, днем вохдух прогреется до +28-33ºС.
В воскресенье, 18 июля будет преимущественно без осадков. Ночь также ожидается теплой - до +21ºС, днем прогнозируют +29-34ºС.