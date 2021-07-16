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На выходных в Курской области обещают до +34ºС и грозы

В субботу местами кратковременные дожди, в воскресенье преимущественно без осадков 

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На грядущих выходных в Курской области синоптики обещают жару и грозы. 

В субботу, 17 июля ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, а днем местами пройдут кратковременные дожди и грозы. Порывы ветра при грозах могут достигать 15 м/с.

Этой ночью температура воздуха составит +16-21ºС, днем вохдух прогреется до +28-33ºС.

В воскресенье, 18 июля будет преимущественно без осадков. Ночь также ожидается теплой - до +21ºС, днем прогнозируют +29-34ºС.
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