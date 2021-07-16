На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
В Центральном округе отключений не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 19 по 23 июля с 9-30 до 16-00:
ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Дроздовская; Цветная;
ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25; Еремина 1;
С 19 по 23 июля с 9-30 до 15-00:
ул. Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; Энгельса 144А/2-144А/14; 146А/2-146Б/37.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ:
22 июля с 13-30 до 16-00:
ул. Союзная 4, 6;
ул. Ухтомского 1, 2, 4, 4а, 7;
ул. Станционная 12, 14, 15, 16, 18.
Телефон для справок: 26-32-10
В Центральном округе на будущей неделе отключений не запланировано.