На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество

В Центральном округе отключений не запланировано

Плановые ремонтные работы в электросетях на следующей неделе вновь оставят курян без света. Отключение электроэнергии с 16 по 23 июля запланировано по следующим адресам:ул. Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Дроздовская; Цветная;ул. Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25; Еремина 1;ул. Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; Энгельса 144А/2-144А/14; 146А/2-146Б/37.ул. Союзная 4, 6;ул. Ухтомского 1, 2, 4, 4а, 7;ул. Станционная 12, 14, 15, 16, 18.на будущей неделе отключений не запланировано.