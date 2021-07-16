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Застройщик хочет построить альтернативный проезд к новой 10-этажке на проспекте Победы в Курске

До окончания судебных разбирательств компания пообещала не начинать стройку
Застройщик хочет построить альтернативный проезд к новой 10-этажке на проспекте Победы в Курске

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Сегодня представители городского комитета архитектуры и градостроительства встретились с курянами, которые выступают против строительства 10-этажки между 60-й школой и детским садом №3. Во встрече также приняли участие представители компании – застройщика и Центрально-Черноземного упpавления по гидpометеоpологии и монитоpингу окpужающей сpеды.

Проект предполагает не только строительство жилого дома на 108 квартир, но и организацию подземной парковки на 105 мест, и обустройство большой детской площадки. 

Жителей расположенного рядом дома №18 по проспекту Победы беспокоит, как к новой многоэтажке будут подъезжать её будущие жильцы: существующий проезд не предполагает большого потока машин.
Застройщик намерен построить альтернативный проезд и организовать пешеходную зону, минуя 18-й дом.

Ещё один вопрос, который беспокоит курян – недостаток скверов и общественных пространств на проспекте. Прозвучало предложение рассмотреть возможность организации сквера на незастроенной муниципальной территории, которая находится за домом № 18.

На данный момент у комитета архитектуры нет правовых оснований отменять разрешение на строительство. Однако жители близлежащих домов обратились в суд с требованием отменить разрешение. Застройщик - ООО «Веста» - заверил, что до окончания судебных разбирательств компания не будет выполнять никаких работ.
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