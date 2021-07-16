  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области готовятся реализовать закон о «гаражной амнистии»

Чтобы получить долгожданные права на гараж и земельный участок, владельцам достаточно обратиться в органы местного самоуправления, платить ничего не придётся

Читайте также

30-го декабря 2004-го года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, из-за которых владельцы возведённых до этой даты гаражей по сей день не могут ими распорядиться. Это касается примерно двух с половиной миллионов построек в стране. Накануне Президент подписал новый федеральный закон, разработанный при участии Росреестра. У людей появилась возможность получить на свои гаражи полные права. Обсуждение реализации закона о «гаражной амнистии» прошло в Курском государственном университете. Присутствовали, в том числе, будущие юристы и управленцы, которым предстоит воплощать планы в жизнь, сообщает телеканал ТАКТ.

Александр Худин, Ректор КГУ, Председатель общественного совета при Управлении Росреестра по Курской области: Почему в нашем университете? Наверное, потому что в университете сегодня достаточно эффективно работает юридическая клиника для самых разных категорий граждан, ассоциация юристов России, региональное отделение. Они также оказывают бесплатную юридическую помощь, поэтому сопровождение вопросов подготовки к реализации этого закона, а также в дальнейшем, она может быть осуществлена, в том числе, и на этих площадках.

Чтобы получить долгожданные права на гараж и земельный участок, владельцам достаточно обратиться в органы местного самоуправления, платить ничего не придётся. У людей с ограниченными возможностями здоровья будут преимущества при оформлении. Впрочем, важно отметить, закон не распространяется на самовольные постройки и подземные гаражи.

Анна Ильина, начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Курской области: Росреестром разработаны методические рекомендации, в которых подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Даны практические советы гражданам с методическими рекомендациями можно ознакомиться на сайте Росреестра.

Данный порядок оформления гаражей будет действовать в течение ближайших 5-ти лет, с 1-го сентября нынешнего года по 1-ое сентября 2026-го.

+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

На выходных в Курской области обещают до +34ºС и грозы

На базе курской областной больницы откроют кардиологический диспансер

В Курске на снос недостроенной многоэтажки на улице Советской потратят 2,2 млн рублей

В Глушковском районе Курской области непогода разрушила дороги

Застройщик хочет построить альтернативный проезд к новой 10-этажке на проспекте Победы в Курске

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске