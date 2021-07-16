В Курской области готовятся реализовать закон о «гаражной амнистии»

ТАКТ.30-го декабря 2004-го года в Градостроительный кодекс РФ были внесены изменения, из-за которых владельцы возведённых до этой даты гаражей по сей день не могут ими распорядиться. Это касается примерно двух с половиной миллионов построек в стране. Накануне Президент подписал новый федеральный закон, разработанный при участии Росреестра. У людей появилась возможность получить на свои гаражи полные права. Обсуждение реализации закона о «гаражной амнистии» прошло в Курском государственном университете. Присутствовали, в том числе, будущие юристы и управленцы, которым предстоит воплощать планы в жизнь, сообщает телеканал
Александр Худин, Ректор КГУ, Председатель общественного совета при Управлении Росреестра по Курской области: Почему в нашем университете? Наверное, потому что в университете сегодня достаточно эффективно работает юридическая клиника для самых разных категорий граждан, ассоциация юристов России, региональное отделение. Они также оказывают бесплатную юридическую помощь, поэтому сопровождение вопросов подготовки к реализации этого закона, а также в дальнейшем, она может быть осуществлена, в том числе, и на этих площадках.
Чтобы получить долгожданные права на гараж и земельный участок, владельцам достаточно обратиться в органы местного самоуправления, платить ничего не придётся. У людей с ограниченными возможностями здоровья будут преимущества при оформлении. Впрочем, важно отметить, закон не распространяется на самовольные постройки и подземные гаражи.
Анна Ильина, начальник отдела организации и контроля Управления Росреестра по Курской области: Росреестром разработаны методические рекомендации, в которых подробно рассказывается, как воспользоваться «гаражной амнистией». Даны практические советы гражданам с методическими рекомендациями можно ознакомиться на сайте Росреестра.
Данный порядок оформления гаражей будет действовать в течение ближайших 5-ти лет, с 1-го сентября нынешнего года по 1-ое сентября 2026-го.
В Курской области готовятся реализовать закон о «гаражной амнистии»
Чтобы получить долгожданные права на гараж и земельный участок, владельцам достаточно обратиться в органы местного самоуправления, платить ничего не придётся