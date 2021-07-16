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На базе курской областной больницы откроют кардиологический диспансер

В перспективе все пациенты с повышенным риском возникновения инфаркта и инсульта будут наблюдаться в условиях кардиодиспансера
На базе курской областной больницы откроют кардиологический диспансер

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На базе курской областной больницы откроют кардиологический диспансер с отделением диагностики и стационаром. Об этом сообщил заместитель губернатора Курской области Андрей Белостоцкий в ходе рабочей встречи с Олегом Коваленко - главным научным сотрудником Центра сердечно-сосудистой хирургии имени А.Н. Бакулева.

Столичная делегация несколько дней работала в областной клинической больнице. Специалисты ознакомились с тем, как в нашем регионе проводятся диагностика и лечение больных сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Как отметил замгубернатора, за последний год в Курской области удалось улучшить ситуацию с лечением больных сердечно-сосудистыми заболеваниями. Приобретено 2 новых ангиографа. С начала года в областной больнице провели уже свыше 800 операций на коронарных артериях. До конца года с учетом введения в работу отделения в БСМП этот показатель планируют довести до 2 тысяч стентирований. В перспективе все пациенты с повышенным риском возникновения инфаркта и инсульта будут наблюдаться в условиях кардиодиспансера.

Региональный сосудистый центр для лечения больных с инфарктами и инсультами открылся на базе Курской областной клинической больницы в 2009 году. Первичные сосудистые центры работают в Железногорске, Горшеченской, Медвенской, Рыльской и Фатежской центральных районных больницах.

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