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Лента новостей / Спорт

В Курске вакцинированных болельщиков пустят на стадион «Трудовые резервы» бесплатно

Сегодня курский «Авангард» открывает сезонаОлимп-Первенство России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ домашним матчем с клубом «Калуга»

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Сегодня стартует Олимп-Первенство России по футболу среди команд клубов II дивизиона ФНЛ. Курский «Авангард» открывает сезон домашним матчем с клубом «Калуга». Руководить сине-белыми будет главный тренер Денис Гершун. Под его руководством куряне уже одержали победу в матче 1/256 "БЕТСИТИ Кубка России" над белгородским "Салютом" со счетом 6:0.
Начало сегодняшней встречи ФНЛ в 18-30. Продажа билетов начнется в 15 часов в кассе стадиона. Болельщиков просят не забыть маску, а прошедших вакцинацию от коронавируса фанатов пустят на стадион абсолютно бесплатно -  нужно лишь предъявить соответствующий сертификат.
За ходом игры мы будем следить в режиме онлайн в рубрике «Вести с полей».
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