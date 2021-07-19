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В Курской области по вине пьяных водителей произошли две аварии, в которых пострадали люди

В одном случае пьяная автомобилистка выехала на встречку, в другом - пьяный байкер угодил в кювет

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18 июля в Курской области по вине пьяных водителей произошли две аварии, в которых пострадали люди. Об этом сообщает региональная ГИБДД.

Одно ДТП произошло в шестом часу вечера в Железногорском районе на 3 км а/д «Тросна -Калиновка-Тепличный-Разветье». 34-летняя автомобилистка на «Тойота Ипсум», будучи пьяной, ехала со стороны автодороги «Тросна-Калиновка» в сторону села Разветье, не справилась с управлением и выехала на встречку, где столкнулась с автомобилем «Мицубиши Каризма», за рулем которого был 36-летний водитель. В результате травмы  получили пассажиры «Митсубиши» - 8-летний ребенок и 30-летняя женщина, а также 35-летняя пассажирка «Тойоты».

В Щигровском районе примерно в половину одиннадцатого часа вечера 43-летний мужчина на мотоцикле «Рэсер» по пути со стороны села Косиновка в сторону улицы Центральная села Косоржа не справился с управлением и опрокинулся в кювет. Пострадала его 41-летняя пассажирка. Ее госпитализировали. Отмечается, что этот мотоциклист был не только нетрезвым, но и без прав, а его мотоцикл не зарегистрирован в установленном порядке.
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