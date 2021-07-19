Лента новостей / В регионе Сегодня, 13:46 МЧС предупреждает курян об аномальной жаре сегодня Объявлено штормовое предупреждение Читайте также МЧС объявило штормовое предупреждение в Курской области: завтра ожидается сильная жара до +35-36ºС Курян предупреждают об экстремальной жаре до 37 градусов МЧС предупреждает курян об аномальной жаре сегодня, 19 июля. С 14 - 16 часов, по данным спасательного ведомства, максимальная температура составит +35-36˚C. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Кстати, вечером, по прогнозам синоптиков, жара начнет спадать, ожидается кратковременный дождь. +0 -0