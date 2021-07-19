Надземный переход на улице Дзержинского в Курске решено реконструировать
Будет переход открытым или закрытым, пока не решено, но известно, что планируется сделать лифт или подъемник для маломобильных горожан
Как ответил мэр города Виктор Карамышев, на реконструкцию сооружения выделили 1 миллион 200 тысяч рублей. Торги проведет областной комитет автодорог. Работы намечены на следующий год. Будет переход открытым или закрытым, пока не решено, но известно, что планируется сделать лифт или подъемник для маломобильных горожан.
ФОТО - СООБЩЕСТВО ВК "НЕСКУЧНЫЙ КУРСК"