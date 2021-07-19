Надземный переход на улице Дзержинского в Курске решено реконструировать

Будет переход открытым или закрытым, пока не решено, но известно, что планируется сделать лифт или подъемник для маломобильных горожан

Убирать надземный переход на улице Дзержинского нельзя в целях безопасности дорожного движения. Это установили столичные эксперты института автотранспорта, которые обследовали транспортную инфраструктуру в Курске. Вопрос состояния перехода поднял сегодня губернатор на оперативном совещании.Как ответил мэр города Виктор Карамышев, на реконструкцию сооружения выделили 1 миллион 200 тысяч рублей. Торги проведет областной комитет автодорог. Работы намечены на следующий год. Будет переход открытым или закрытым, пока не решено, но известно, что планируется сделать лифт или подъемник для маломобильных горожан.