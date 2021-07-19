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Житель Курской области вложил в биткоины 660 тысяч рублей, но оказался жертвой мошенников

Он собрал свои сбережения, занял еще денег у знакомых и оформил кредит
Житель Курской области вложил в биткоины 660 тысяч рублей, но оказался жертвой мошенников

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25-летний житель Железногорска интересовался разрекламированной виртуальной валютой и решил, что, раз цена на биткоины все время растет, то их покупка станет самым лучшим вложением.  

Надеясь в скором времени обогатиться, в конце мая парень нашел сайт, который предлагал покупку валюты, собрал все свои сбережения, занял еще денег у знакомых, оформил кредит и все средства - 660 тысяч рублей - перевел на счета и номера телефонов, которые указали ему менеджеры-администраторы сайта.

Все это время его убеждали, что процесс заработка уже начался, и вскоре покупатель получит прибыль в несколько раз больше вложений.

Однако на каждую просьбу получить хотя бы часть заработка молодой предприниматель слушал в ответ, что это невозможно. Так продолжалось полтора месяца, после чего горожанин, так и не получив свои деньги, обратился в полицию. Правоохранители возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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