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Лента новостей / В регионе

В Курской области наметилось плато по коронавирусу

Если тенденция сохранится, к концу недели ожидается спад заболеваемости
В Курской области наметилось плато по коронавирусу

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В Курской области наметилось плато по коронавирусу.
Как сообщил сегодня на оперативном совещании администрации Курской области заместитель губернатора Андрей Белостоцкий, за прошедшие сутки в регионе выявлено 196 новых случаев заболевания коронавирусом. Он отметил, что на протяжении прошедшей недели наблюдалась стабилизация эпидситуации, и, если тенденция сохранится, к концу недели ожидается спад заболеваемости, передает телеканал ТАКТ. Для лечения больных с тяжёлым течением COVID-19 в учреждениях здравоохранения Курской области создано 1788 коек, в настоящее время пациентами с коронавирусом и пневмониями заняты 1450 мест в палатах. Больницы обеспечены трёхмесячным запасом средств индивидуальной защиты, создан резерв лекарственных средств.
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