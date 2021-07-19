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Курск готовят к зиме

На базе «Гортеплосети» создали специализированную аварийно-диспетчерскую службу
Курск готовят к зиме

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В Курске продолжаются работы по подготовке теплосетевого хозяйства к холодам. 

На базе «Гортеплосети» создали специализированную аварийно-диспетчерскую службу, которая не только ликвидирует последствия аварий в сфере теплоснабжения, но и проводит подготовку теплосетевых объектов социальной сферы к зимнему периоду. 

По данным городского комитета ЖКХ, уже заключено 60 договоров на аварийное обслуживание объектов социальной сферы и 14 договоров на промывку и опрессовку внутренних систем отопления. 
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