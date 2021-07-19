3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже больше 21 тысячи курских пенсионеров
Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия
На эти цели из регионального бюджета направлено 63 млн рублей. Финансирование на осуществление выплаты поступает поэтапно.
Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия. Индивидуально по вопросам перечисления средств региональный комитет соцобеспечения работает только с пенсионерами силовых структур.