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Лента новостей / В регионе

3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже больше 21 тысячи курских пенсионеров

Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия
3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже больше 21 тысячи курских пенсионеров

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3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже 21 285 курских пенсионеров. Единовременную выплату, напомним, дают людям 65 лет и старше, которые привились первым компонентом с 1 сентября 2020 года и привьются до 30 ноября 2021-го. То есть те, кто уже сделал прививку, выплату тоже получают. 

На эти цели из регионального бюджета направлено 63 млн рублей. Финансирование на осуществление выплаты поступает поэтапно. 

Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия. Индивидуально по вопросам перечисления средств региональный комитет соцобеспечения работает только с пенсионерами силовых структур.

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