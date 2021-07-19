3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже больше 21 тысячи курских пенсионеров

Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия

3 тысячи рублей за прививку от ковида получили уже 21 285 курских пенсионеров. Единовременную выплату, напомним, дают людям 65 лет и старше, которые привились первым компонентом с 1 сентября 2020 года и привьются до 30 ноября 2021-го. То есть те, кто уже сделал прививку, выплату тоже получают.На эти цели из регионального бюджета направлено 63 млн рублей. Финансирование на осуществление выплаты поступает поэтапно.Обращаться за выплатой никуда не нужно - деньги поступят на тот же счет, на который приходит пенсия. Индивидуально по вопросам перечисления средств региональный комитет соцобеспечения работает только с пенсионерами силовых структур.