  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курской области введен особый противопожарный режим

Курянам напоминают, что штрафы за нарушения пожарной безопасности увеличиваются
В Курской области введен особый противопожарный режим

Читайте также

В Курской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано в областной администрации. Отмечается, что такая мера принята из-за установившейся аномально жаркой сухой погоды и в связи с началом уборочной кампании во всех районах области. 

Сейчас категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность и стерню.

В населенных пунктах и садовых товариществах должен быть обеспечен дополнительный запас воды на случай пожара и установлены средства звуковой сигнализации для оповещения жителей.

Спасатели организовали работу мобильных и временных противопожарных постов. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилят, будут проведить специальные рейды.

Курянам напоминают, что в условиях особого противопожарного режима размер административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается: для физических лиц он составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

В Курской области коронавирусом заболели 472 человека, полностью завершивших курс вакцинации

В Курске за неделю выявили 17 нарушений при проведении земляных работ

20-летняя жительница Владимирской области похитила у двух курянок больше 100 тысяч

В Курске дорогу не поделили автомобилист и скутеристка

190 новых случаев коронавируса выявлено в Курской области за день

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске