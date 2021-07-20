Курянам напоминают, что штрафы за нарушения пожарной безопасности увеличиваются

В Курской области введен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписано в областной администрации. Отмечается, что такая мера принята из-за установившейся аномально жаркой сухой погоды и в связи с началом уборочной кампании во всех районах области.Сейчас категорически запрещено разводить костры, сжигать мусор, траву, порубочные остатки, выжигать сухую растительность и стерню.В населенных пунктах и садовых товариществах должен быть обеспечен дополнительный запас воды на случай пожара и установлены средства звуковой сигнализации для оповещения жителей.Спасатели организовали работу мобильных и временных противопожарных постов. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности усилят, будут проведить специальные рейды.Курянам напоминают, что в условиях особого противопожарного режима размер административных штрафов за нарушение требований пожарной безопасности увеличивается: для физических лиц он составит от 2 до 4 тысяч рублей, для должностных – от 15 до 30 тысяч, для юридических – от 200 до 400 тысяч рублей.