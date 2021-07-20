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20-летняя жительница Владимирской области похитила у двух курянок больше 100 тысяч

Она случайным образом обзванивала авторов объявлений в Курской области, каждый раз рассчитывая на потерю бдительности
20-летняя жительница Владимирской области похитила у двух курянок больше 100 тысяч

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Курские полицейские задержали 20-летнюю жительницу Владимирской области, подозреваемую в серии мошенничеств. 

В феврале к правоохранителям обратилась 40-летняя курянка. С ее банковской карты неизвестные списали 91 тысячу рублей. Восстанавливая события того дня, стражи порядка выяснили, что незадолго до хищения сбережений женщина разместила в интернете объявление о продаже детской коляски, после чего ей позвонила покупательница. Незнакомка представилась руководителем дисконт-центра и сразу же предложила перевести задаток за товар. Поверив словам телефонной собеседницы, горожанка продиктовала номер банковской карты и секретный код, предоставив тем самым доступ к личному онлайн-кабинету. Этот телефонный разговор с незнакомкой стоил курянке 91 тысячу рублей.

Полицейские установили регион, откуда поступил звонок, и нашли злоумышленницу. Девушка полностью признала свою вину и рассказала, что случайным образом обзванивала авторов объявлений в Курской области, каждый раз рассчитывая на потерю бдительности. Большинство продавцов, заподозрив неладное, не выдавали данные своих карт, но нашлись и доверчивые люди.

Оперативники установили причастность юной аферистки к еще одному факту мошенничества в Курске. После ее телефонного звонка 41-летняя курянка по аналогичной схеме лишилась 18 тысяч рублей, разместив объявление о продаже платья.

Следствие по уголовным делам продолжается, устанавливаются дополнительные эпизоды преступлений. За совершенные мошенничества подозреваемой грозит до 5-ти лет лишения свободы.
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