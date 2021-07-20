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В Курской области коронавирусом заболели 472 человека, полностью завершивших курс вакцинации

Статистику  по выявлению случаев заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных ведут с октября прошлого года
В Курской области коронавирусом заболели 472 человека, полностью завершивших курс вакцинации

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В Курской области коронавирусом заболели 472 человека, полностью завершивших курс вакцинации. Это 28 сотых процента от общего количества привитых.  Такие цифры приводят региональные комитет здравоохранения и управление Роспотребнадзора. Статистику  по выявлению случаев заболеваемости коронавирусом среди вакцинированных ведут с октября прошлого года.

Уточняется, что среди заболевших у 345 человек ковид протекал в форме ОРВИ лёгкой степени, а у 42 – вообще бессимптомно. Пневмонией в лёгкой и средней степени переболели 85 человек - это всего 5 сотых процента от общего количества пациентов, полностью завершивших вакцинацию. 

Отмечается, что люди заболевают, как правило, в период, когда иммунитет от вакцинации еще полностью не сформировался. 
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