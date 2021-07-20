В Курске сегодня продолжают убирать поваленные из-за сильного ветра деревья
Накануне от горожан поступило 17 заявок об упавших деревьях
На улице Юности последствия непогоды устранили представители ЖЭУ «Волокно». На Тропинке упавшее дерево убрали спасатели совместно с бригадой электросетей.
В остальных случаях на улицах города работали спасатели.
Сейчас в Курске насчитывается более 2,5 тысяч аварийных деревьев, более 600 из них уже снесено.
В администрации напоминают, если опасные деревья находятся на муниципальной земле, то подать заявку на снос нужно в комитет городского хозяйства, направив письмо на электронную почту kgh-kursk@yandex.ru или обратившись по телефону 74-02-48. Снос аварийных деревьев на придомовых и частных территориях – обязанность собственников домовладений, управляющих компаний и ТСЖ.