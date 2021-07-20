ТАКТ. Информация о возможном рост цен на этот вид продуктов питания появилась накануне утром в федеральной новостной повестке. По оценкам производителей, увеличение стоимости к концу лета составит порядка 10 процентов. Роман Старовойт поручил заместителям проработать вопрос о мерах поддержки хлебопекарной отрасли, чтобы избежать скачка цен. За основу предложено взять опыт Белгородской области в этом направлении.Одной из тем губернаторской планёрки стало грядущее подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает телеканал
В Курской области может подорожать хлеб
Роман Старовойт поручил заместителям проработать вопрос о мерах поддержки хлебопекарной отрасли, чтобы избежать скачка цен