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В Курской области может подорожать хлеб

Роман Старовойт поручил заместителям проработать вопрос о мерах поддержки хлебопекарной отрасли, чтобы избежать скачка цен
В Курской области может подорожать хлеб

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Одной из тем губернаторской планёрки стало грядущее подорожание хлеба и хлебобулочных изделий, сообщает телеканал ТАКТ. Информация о возможном рост цен на этот вид продуктов питания  появилась накануне утром в федеральной новостной повестке. По оценкам производителей, увеличение стоимости к концу лета составит порядка 10 процентов. Роман Старовойт поручил заместителям проработать вопрос о мерах поддержки хлебопекарной отрасли, чтобы избежать скачка цен. За основу предложено взять опыт Белгородской области в этом направлении.

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