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Еще более 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область

По последним данным, привито 48,5% от плана
Еще более 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область

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Еще более 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область. Вакцину распределяют по прививочным пунктам.

Всего с начала старта массовой вакцинации наш регион получил более 283 тысяч доз вакцин от коронавируса, из них более 276,5 тысяч «Спутника V», более 4 тысяч «ЭпиВакКороны» и около 2,5 тысяч «КовиВака».

По последним данным, первым компонентом вакцины привито 259 188 курян, полностью завершили вакцинацию более 171,5 тысяч человек - это 48,5% от плана.

Записаться на прививку по-прежнему можно на портале госуслуг и по телефону поликлиники по месту жительства. В трех торговых центрах Курска («МегаГРИНН», Central Park и «Европа» на проспекте Хрущева), а также в мобильном пункте на Театральной площади прививку можно сделать без предварительной записи.

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