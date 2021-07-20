Более 80 курских призывников пополнили ряды Росгвардии
Спустя три месяца каждый призывник получит возможность перейти на службу по контракту с сохранением положенных льгот и гарантий военнослужащих
Спустя три месяца каждый призывник получит возможность перейти на службу по контракту с сохранением положенных льгот и гарантий военнослужащих Росгвардии, а по окончании службы по призыву желающие смогут поступить в любой из четырех военных институтов ведомства. Так, офицеров Росгвардии готовят в Новосибирском, Пермском, Санкт-Петербургском и Саратовском военных институтах.
«В ходе службы каждый военнослужащий имеет возможность получить специальность. В учебных центрах Росгардии готовят кинологов, саперов, поваров, санитарных инструкторов, водителей и специалистов инженерно-технических средств охраны. По окончании военной службы по призыву военнослужащим выдается рекомендация для дальнейшего прохождения службы в спецподразделениях Росгвардии и подразделениях вневедомственной охраны», - подчеркнул начальник отделения учета и комплектования штаба областного Управления Росгвардии подполковник Роман Черкашин.
В ведомстве отмечают, что работа с призывниками проводилась в соответствии со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой все юноши прошли обязательное тестирование на COVID-19.