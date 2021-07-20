  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Более 80 курских призывников пополнили ряды Росгвардии

Спустя три месяца каждый призывник получит возможность перейти на службу по контракту с сохранением положенных льгот и гарантий военнослужащих

Читайте также

По итогам весенней призывной кампании более 80 новобранцев из Курской области отправились служить в воинские части Росгвардии. Отдавать долг родине они будут в специальных моторизированных воинских частях и частях оперативного назначения, в подразделениях по охране государственных объектов, дислоцированных в Москве и Московской области.

Спустя три месяца каждый призывник получит возможность перейти на службу по контракту с сохранением положенных льгот и гарантий военнослужащих Росгвардии, а по окончании службы по призыву желающие смогут поступить в любой из четырех военных институтов ведомства. Так, офицеров Росгвардии готовят в Новосибирском, Пермском, Санкт-Петербургском и Саратовском военных институтах.

«В ходе службы каждый военнослужащий имеет возможность получить специальность. В учебных центрах Росгардии готовят кинологов, саперов, поваров, санитарных инструкторов, водителей и специалистов инженерно-технических средств охраны. По окончании военной службы по призыву военнослужащим выдается рекомендация для дальнейшего прохождения службы в спецподразделениях Росгвардии и подразделениях вневедомственной охраны», - подчеркнул начальник отделения учета и комплектования штаба областного Управления Росгвардии подполковник Роман Черкашин.

В ведомстве отмечают, что работа с призывниками проводилась в соответствии со строгим соблюдением санитарных и противоэпидемических требований. Перед отправкой все юноши прошли обязательное тестирование на COVID-19.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Местами сильные дожди и грозы прогнозируют в Курской области 21 июля

Курские аграрии приступили к уборке зерновых

Курский губернатор в прямом эфире в Instagram обсудит промышленный туризм и дорожную сеть региона

В Курске полиция ищет мужчину, укравшего деньги из кошелька, забытого в примерочной магазина

Еще более 14 тысяч доз «Спутника V» поступило в Курскую область

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске