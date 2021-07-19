АУДИОСАЛОН 19.07.2021

Альбом выпуска: Король и Шут — Камнем по голове (1996)

Год релиза: 2020

Лейбл: ZBS Records (ZBS051)



В этом выпуске:

• Почему Андрею Князеву пришлось стать специалистом по скороговоркам

• Из-за чего Король и Шут взяли на лейбл, на котором никому не нравилась их музыка

• Как появление группы на телевидении случилось благодаря её талантливым и инициативным поклонникам

...и многое другое



Сторона 1

01 Смельчак и ветер

02 Проказник скоморох

03 Верная жена

04 Садовник

05 Блуждают тени

06 Внезапная голова

07 Шар голубой

08 Злодей и шапка

09 От женщин кругом голова

10 Рыбак

11 Мотоцикл

12 Холодное тело

Сторона 2

13 Дурак и молния

14 Леший обиделся

15 Два вора и монета

16 Любовь и пропеллер

17 Камнем по голове

18 С тех пор как он ушёл

19 В доме суета

20 Лесные разбойники

21 Мария