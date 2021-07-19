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Программы / Аудиосалон

АУДИОСАЛОН 19.07.2021

АУДИОСАЛОН 19.07.2021
Альбом выпуска: Король и Шут — Камнем по голове (1996)
Год релиза: 2020
Лейбл: ZBS Records (ZBS051)

В этом выпуске:
• Почему Андрею Князеву пришлось стать специалистом по скороговоркам
• Из-за чего Король и Шут взяли на лейбл, на котором никому не нравилась их музыка
• Как появление группы на телевидении случилось благодаря её талантливым и инициативным поклонникам
...и многое другое

Сторона 1
01 Смельчак и ветер
02 Проказник скоморох
03 Верная жена
04 Садовник
05 Блуждают тени
06 Внезапная голова
07 Шар голубой
08 Злодей и шапка
09 От женщин кругом голова
10 Рыбак
11 Мотоцикл
12 Холодное тело
Сторона 2
13 Дурак и молния
14 Леший обиделся
15 Два вора и монета
16 Любовь и пропеллер
17 Камнем по голове
18 С тех пор как он ушёл
19 В доме суета
20 Лесные разбойники
21 Мария
+0 -0

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