В столкновении Renault и ВАЗа на курской трассе пострадали пять человек

В том числе подросток

Авария случилась во вторник, 20 июля в седьмом часу вечера на 49 км автодороги Курск - Касторное в Щигровском районе. По информации ГИБДД, 59-летний водитель Renault Megan ехал со стороны Курска в сторону Щигров и, поворачивая налево, допустил столкновение с ВАЗом-2115, за рулем которого был 33-летний водитель.





В результате столкновения автомобилей травмы различной степени тяжести получили оба водителя, два пассажира иномарки 50-ти и 39-ти лет, и пассажир отечественной легковушки - 17-летний подросток.