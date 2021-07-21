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В столкновении Renault и ВАЗа на курской трассе пострадали пять человек

В том числе подросток

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Авария случилась во вторник, 20 июля в седьмом часу вечера на 49 км автодороги Курск - Касторное в Щигровском районе. По информации ГИБДД, 59-летний водитель Renault Megan ехал со стороны Курска в сторону Щигров и, поворачивая налево, допустил столкновение с ВАЗом-2115, за рулем которого был 33-летний водитель. 

В результате столкновения автомобилей травмы различной степени тяжести получили оба водителя, два пассажира иномарки 50-ти и 39-ти лет, и пассажир отечественной легковушки - 17-летний подросток.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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