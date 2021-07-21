Ночью в Курской области столкнулись фура и "Фольксваген". Ранен водитель микроавтобуса
Авария произошла на автодороге "Щигры-Никольский-Рождественское" в Щигровском районе
По предварительной информации ГИБДД, 55-летний водитель грузовика "Скания" с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Фольксваген", за рулем которого был 46-летний водитель.
В результате ранения получил водитель "Фольксвагена", его госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.
ФОТО - АВТОКАДР_46