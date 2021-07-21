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Ночью в Курской области столкнулись фура и "Фольксваген". Ранен водитель микроавтобуса

Авария произошла на автодороге "Щигры-Никольский-Рождественское" в Щигровском районе 
Ночью в Курской области столкнулись фура и "Фольксваген". Ранен водитель микроавтобуса

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Минувшей ночью, примерно в 3 часа на 11 км автодороги "Щигры-Никольский-Рождественское" в Щигровском районе Курской области в столкновении с грузовиком пострадал водитель микроавтобуса. 

По предварительной информации ГИБДД, 55-летний водитель грузовика "Скания" с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Фольксваген", за рулем которого был 46-летний водитель. 

В результате ранения получил водитель "Фольксвагена", его госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.


ФОТО - АВТОКАДР_46
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