Ночью в Курской области столкнулись фура и "Фольксваген". Ранен водитель микроавтобуса

Авария произошла на автодороге "Щигры-Никольский-Рождественское" в Щигровском районе

Минувшей ночью, примерно в 3 часа на 11 км автодороги "Щигры-Никольский-Рождественское" в Щигровском районе Курской области в столкновении с грузовиком пострадал водитель микроавтобуса.По предварительной информации ГИБДД, 55-летний водитель грузовика "Скания" с полуприцепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с движущимся во встречном направлении автомобилем "Фольксваген", за рулем которого был 46-летний водитель.В результате ранения получил водитель "Фольксвагена", его госпитализировали. Полиция выясняет причины и обстоятельства этого ДТП.