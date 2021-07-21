В курском селе на пруду утонул 8-летний ребенок

Он поскользнулся на плитах на плотине

В Курской области в пруду утонул 8-летний мальчик. Трагедия случилась минувшим вечером в селе Хмелевое Фатежского района. В Золотухинском следственном отделе проводится проверка по факту случившегося. Следователи выяснили, что ребенок со своими другом, без сопровождения взрослых, пошли на пруд, где подошли к плотине. Спустившись на плиты, находящиеся в воде, мальчик, поскользнувшись, упал в воду. В виду того, что школьник не умел плавать, он начал тонуть. Услышав крики о помощи, мужчины, проходившие недалеко, попытались спасти ребенка, но им это не удалось.Назначено проведение медицинской судебной экспертизы. В рамках проверки устанавливаются все обстоятельства произошедшего, по ее результатам будет принято процессуальное решение, отметили в Следкоме.