В курском Роспотребнадзоре признали дефицит вакцин "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в Курской области

Об этом сегодня рассказал главный санитарный врач региона Олег Климушин не пресс-конференции, посвященной вакцинации

Вакцины от коронавируса "ЭпиВакКорона" и "КовиВак" в Курской области в дефиците. Об этом сегодня рассказал главный санитарный врач региона Олег Климушин не пресс-конференции, посвященной вакцинации. Начиная с весны в Курскую область поставили чуть более 4 тысяч доз "ЭпиВакКороны" и около 2,5 тысяч доз "КовиВака". Да и сами жители жаловались что ждать очереди на эти прививки приходится больше месяца, а то и вовсе ставить "Спутник V". С ним-то, как раз проблем нет. Каждую неделю в Курскую области поступает порядка 14-15 тысяч доз. Ранее власти объясняли такую разницу тем, что "Спутника" производят в несколько раз больше, чем остальных вакцин.Ждут еще "Спутник Лайт", но этот препарат в регионе пока так и не начали поставлять.Кстати, даже в Москве, по последним данным, «ЭпиВакКороны» хватит только для вакцинации вторым компонентом.