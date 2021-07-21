Больше 50 автовладельцев оштрафуют за парковку на газоне в Сеймском округе Курска

За неделю сотрудники администрации Сеймского округа Курска провели пять рейдов по несанкционированной парковке на газонах на улицах Сумской, Дейнеки, Комарова и на Магистральном проезде
За неделю сотрудники администрации Сеймского округа Курска провели пять рейдов по несанкционированной парковке на газонах на улицах Сумской, Дейнеки, Комарова и на Магистральном проезде. 12 протоколов составили на месте, собственников еще 17 автомобилей устанавливают - запросы направили в полицию. Владельцы еще 24 машин должны явиться в окружную администрацию для составления соответствующих протоколов.
Всех нарушителей ждут штрафы.