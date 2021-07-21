22-летний курянин с помощью крючка похитил с завода металлические детали на 300 тысяч рублей

Он соорудил специальное устройство с крючком и через отверстие в крыше поднимал комплекты деталей

22-летний курянин с помощью крючка, похитил металлические детали на общую сумму более 300 тысяч рублей. В полицию обратилось руководство одного из курских заводов с заявлением о том, что со склада исчезли новые детали, которые планировалось использовать на производстве.Оперативники осмотрели территорию и не выявили явных следов взлома. Один из полицейских решил проверить крышу здания и обнаружил отверстие как раз над тем местом, где хранилось похищенное.Как выяснили правоохранители, к краже оказался причастен 22-летний сотрудник организации. Он знал, где хранятся детали и о поврежденной крыше. Молодой человек соорудил специальное устройство с крючком, которым поднимал комплекты деталей. Воровал их он несколько дней, возвращаясь на территорию ночью после дневной смены. Из каждой детали парень выбрал металл высокого качества, который сдал в пункт приема лома. Сумма ущерба по предварительным оценкам насчитывает 330 тысяч рублей.Следстватели собрали доказательства вины фигуранта. В скором времени дело направят в суд. несмотря на это, юноша продолжает работать на заводе при условии, что большую часть суммы направляет на погашение нанесенного ущерба.За кражу курянину может грозить до 5 лет лишения свободы.