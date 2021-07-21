Курян, не сделавших прививки, будут отстранять от работы

ТАКТ. Именно поэтому курянам настоятельно рекомендуется не пренебрегать мерами профилактики COVID-19: носить маски, часто мыть руки и пользоваться антисептиками, выдерживать социальную дистанцию.Ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией в Курской области остаётся сложной. Наметившиеся тенденции к снижению ежедневного прироста инфицированных, по мнению главного санитарного врача региона, пока ещё не позволяют однозначно говорить о выходе на плато, передает телеканал
Олег Климушин, руководитель управления Роспотребнадзора по Курской области:
- Вот эта третья волна, которая нас настигла – с 13 июня мы наблюдаем подъём заболеваемости стабильный и довольно устойчивый. Эта волна более интенсивна, чем первая и вторая. Мы, так скажем, обновили целый ряд антирекордов, в том числе, по суточной заболеваемости, по заболеваемости ковидными пневмониями и вообще по интенсивности развития эпидпроцесса.
Основным средством защиты от коронавирусной инфекции врачи по-прежнему считают вакцинацию. Темпы прививочной кампании в Курской области длительное время оставались невысокими. Чтобы побудить жителей внимательнее относиться к своему здоровью и безопасности окружающих, в начале июля в регионе ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. К 1 сентября руководители предприятий транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, индустрии спорта и красоты и ряда других отраслей должны привить не менее 60 процентов своих сотрудников. Те, кому вакцинация противопоказана по причинам тяжёлого нарушения здоровья, должны в подтверждение своих слов предоставить справку от врача. Не имеющих уважительной причины для отказа от прививки руководитель вправе отстранить от работы.
Елена Кулагина, председатель комитета по труду и занятости населения Курской области:
- Что касается увольнения – часто задают вопросы – или лишения каких-либо стимулирующих выплат, то не допускается. Единственным правом у работодателя является отстранение сотрудника от работы без сохранения заработной платы.
В категорию подлежащих обязательной вакцинации входят и те сотрудники, которые трудятся дистанционно, если род деятельности предприятия указан в постановлении главного санитарного врача. Поэтому сделать прививки должны и те, кто работает удалённо.
Отдельно подчёркивается, что наличие в организме антител в настоящее время не является основанием для отказа от вакцины. Если раньше посетить прививочный пункт рекомендовали, в первую очередь, тем, кто не болел коронавирусом и получил отрицательный результат при сдаче анализа на антитела, то теперь сделать это должны все за исключением людей, имеющих медицинский отвод от вакцинации.
Олег Девянин, главный врач Курской областной инфекционной больницы им.Н.И. Семашко:
- Не существует на данный момент достоверного маркёра, который бы говорил о том, достаточный ли защитный титр антител, исследуемый в той или иной реакции. В том числе, эти же рекомендации и такое же мнение высказывает и Всемирная организация здравоохранения.
Через 6 месяцев после второй прививки для повышения степени защиты организма от встречи с опасной инфекцией рекомендуется пройти ревакцинацию. Для неё можно выбрать как тот препарат, который был использован при первой прививке, так и любой другой из перечня зарегистрированных на территории РФ. Сделать нужно будет обе инъекции двухкомпонентной вакцины или же одну, если препарат не предполагает поэтапную схему введения. С этой целью можно обратиться в поликлинику или мобильный прививочный пункт.
Олег Девянин, главный врач Курской областной инфекционной больницы им.Н.И. Семашко:
- Я считаю, что отказа здесь, конечно, быть не должно. Поэтому, если человек выражает желание защитить себя, то, конечно, нужно вакцинировать такого человека.
Наряду с этим медики отмечают, что вакцинация и ревакцинация – не повод отказываться от ношения маски в общественных местах и транспорте. Привитый человек может не испытывать никаких симптомов заболевания, но являться переносчиком коронавируса и заражать окружающих. Чтобы свести риски распространения инфекции к минимуму, следует пользоваться средствами защиты органов дыхания и выдерживать социальную дистанцию.
Курян, не сделавших прививки, будут отстранять от работы
К 1 сентября руководители предприятий транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, индустрии спорта и красоты и ряда других отраслей должны привить не менее 60 процентов своих сотрудников