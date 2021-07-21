Курян, не сделавших прививки, будут отстранять от работы

К 1 сентября руководители предприятий транспорта, энергетики, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, индустрии спорта и красоты и ряда других отраслей должны привить не менее 60 процентов своих сотрудников