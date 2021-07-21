  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

Курская область в числе лидеров по реализации мусорной реформы

Напомним, что у нас организован раздельный сбор мусора
Курская область в числе лидеров по реализации мусорной реформы

Читайте также

Курская область в числе лидеров по реализации мусорной реформы. Лидерами по темпам проведения реформы обращения с отходами являются 13 регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Курская область в их числе наряду с Московской, Нижегородской, Тюменской и другими. 

На новую систему обращения с отходами наш регион перешел в 2018 году. По результатам конкурса определили два региональных оператора – ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке Курска». 

Всего в области в среднем за год образуется 378,6 тыс. тонн отходов. Действуют 5 полигонов ТБО и 3 площадки перегруза – в Обоянском, Фатежском и Хомутовском районах. В планах строительство новых полигонов в Железногорском и Рыльском районах, реконструкция действующего мусоросортировочного комплекса и строительство нового. Комплексы по сортировке хотят создать в Мантуровском, Касторенском и Щигровском районах на площадках перегруза ТКО. 

Напомним, что у нас организован раздельный сбор мусора. Для этого установлено 395 контейнеров, в том числе 291 – для пластика, остальные - для бумаги. В Курске в рамках проекта «ЭкоДом» оборудовано 4 пункта приема вторсырья: на улицах Республиканской, 48; Сумской, 46; Никитской, 6 и Заводской, 37. Здесь принимают макулатуру, пластик, стекло, канистры, и этот перечень постепенно расширяется. После сбора отходы отправляют на заводы по переработке. В ближайшее время планируется создание еще 30 пунктов вторичного сырья в Курске и районах области. 

Курская область направила предварительную заявку в Минприроды на приобретение 1 661 контейнера на общую сумму около 25 млн рублей. 
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Небольшой дождь с грозой прогнозируют завтра в Курской области

На проспекте Дериглазова в Курске построят еще одну школу

Курян, не сделавших прививки, будут отстранять от работы

22-летний курянин с помощью крючка похитил с завода металлические детали на 300 тысяч рублей

Больше 50 автовладельцев оштрафуют за парковку на газоне в Сеймском округе Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске