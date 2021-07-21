Напомним, что у нас организован раздельный сбор мусора

Курская область в числе лидеров по реализации мусорной реформы. Лидерами по темпам проведения реформы обращения с отходами являются 13 регионов, сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко на Совете по стратегическому развитию и нацпроектам. Курская область в их числе наряду с Московской, Нижегородской, Тюменской и другими.На новую систему обращения с отходами наш регион перешел в 2018 году. По результатам конкурса определили два региональных оператора – ООО «Экопол» и АО «Спецавтобаза по уборке Курска».Всего в области в среднем за год образуется 378,6 тыс. тонн отходов. Действуют 5 полигонов ТБО и 3 площадки перегруза – в Обоянском, Фатежском и Хомутовском районах. В планах строительство новых полигонов в Железногорском и Рыльском районах, реконструкция действующего мусоросортировочного комплекса и строительство нового. Комплексы по сортировке хотят создать в Мантуровском, Касторенском и Щигровском районах на площадках перегруза ТКО.Напомним, что у нас организован раздельный сбор мусора. Для этого установлено 395 контейнеров, в том числе 291 – для пластика, остальные - для бумаги. В Курске в рамках проекта «ЭкоДом» оборудовано 4 пункта приема вторсырья: на улицах Республиканской, 48; Сумской, 46; Никитской, 6 и Заводской, 37. Здесь принимают макулатуру, пластик, стекло, канистры, и этот перечень постепенно расширяется. После сбора отходы отправляют на заводы по переработке. В ближайшее время планируется создание еще 30 пунктов вторичного сырья в Курске и районах области.Курская область направила предварительную заявку в Минприроды на приобретение 1 661 контейнера на общую сумму около 25 млн рублей.