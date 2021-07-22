В Курске ремонт Силикатного проезда завершили раньше срока

В этом году начнется ремонт еще трех улиц микрорайона Волокно





В Курске завершили ремонт Силикатного проезда. Дорогу отремонтировали от проспекта Ленинского комсомола до остановки «Силикатный завод» - это более 2 км.На проезде заменили бортовой камень и люки, уложили 2 слоя нового асфальтобетонного покрытия. Площадь ремонта составила более 20 тыс. кв. м. В завершении работ специалисты нанесли разметку, обновили знаки и пешеходную зону. Отмечается, что ремонт подрядчик выполнил раньше срока.Контроль за качеством работ специалисты вели ежедневно. Все применяемые материалы проверяли в дорожно-строительной лаборатории.Работы велись по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». В этом году начнется ремонт еще трех улиц микрорайона Волокно.