В курских прудах опять гибнет рыба
Эксперты взяли пробы воды, результаты будут известны не раньше 30 июля
Вдоль берега специалисты обнаружили небольшое количество мертвой рыбы. Водная гладь была зеленого цвета, но посторонние запахи, не свойственные атмосферному воздуху, отсутствовали.
Эксперты взяли пробы воды для физико-химического и химико-токсикологического анализа. Результаты исследований будут известны не раньше 30 июля.
Информация о море рыбы направлена в адрес Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Вопрос остается на контроле регионального комитета природных ресурсов.