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В курских прудах опять гибнет рыба

Эксперты взяли пробы воды, результаты будут известны не раньше 30 июля
В курских прудах опять гибнет рыба

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В курских прудах опять гибнет рыба. Сотрудники регионального комитета природных ресурсов совместно с главой администрации Нижнемедведицкого сельсовета и специалистами станции по борьбе с болезнями животных Курского района выехали на пруды в деревнях 1-е и 2-е Шемякино.

Вдоль берега специалисты обнаружили небольшое количество мертвой рыбы. Водная гладь была зеленого цвета, но посторонние запахи, не свойственные атмосферному воздуху, отсутствовали.

Эксперты взяли пробы воды для физико-химического и химико-токсикологического анализа. Результаты исследований будут известны не раньше 30 июля.

Информация о море рыбы направлена в адрес Московско-Окского территориального управления Федерального агентства по рыболовству. Вопрос остается на контроле регионального комитета природных ресурсов.

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