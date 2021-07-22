Жительница Курской области пыталась сбыть 9 фальшивых пятитысячных купюр

Селянка нашла разорванные купюры в парке, склеила их и была уверена, что деньги настоящие

В Поныровском районе полицейские проверяют факт попытки сбыта поддельных денег. Стражам правопорядка сообщили о том, что местная жительница пытается реализовать несколько фальшивых купюр номиналом 5 тысяч рублей.Женщину доставили в отделение полиции, где она объяснила, что нашла купюры в другом городе в парке. Они были в разорванном виде. Селянка склеила их и была уверена, что деньги настоящие. После чего женщина направилась в магазин. Там ей сообщили, что по внешнему виду деньги имеют явные признаки подделки и отказались их принимать. Тогда она направилась в другое коммерческое учреждение, где ее остановили полициейские.В результате у женщины изъяли 9 купюр. Каждая с признаками подделки. Деньги направили на экспертизу. По факту сбыта фальшивок проводится проверка. Сотрудники полиции выясняют происхождение подделок.Правоохранители напоминают, если к Вам попали купюры с признаками подделки, ни в коем случае не пытайтесь их сбыть. Это уголовное преступление, которое относится к разряду тяжких. За сбыт даже одной фальшивой купюры предусмотрена ответственность до 8 лет лишения свободы. О факте подделки необходимо сообщить в полицию.