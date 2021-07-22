Ограничение движения на улице Бойцов 9-й Дивизии продлили еще на месяц

На участке от пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Звёздной нельзя будет проехать до 23 августа

Срок закрытия автомобильной дороги на улице Бойцов 9-й Дивизии продлили до 23 августа. Ограничение движения автотранспорта на участке от пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Звёздной должны были снять накануне, но продлили еще на месяц.

Движение автобусов также будет организовано:

- в направлении центра - через проспект Хрущёва, улицу Аэродромную со всеми установленными остановками далее по маршруту;

- из центра - по улице Студенческой, проспекту Хрущёва со всеми остановками.