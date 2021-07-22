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Ограничение движения на улице Бойцов 9-й Дивизии продлили еще на месяц

На участке от пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Звёздной нельзя будет проехать до 23 августа

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Срок закрытия автомобильной дороги на улице Бойцов 9-й Дивизии продлили до 23 августа. Ограничение движения автотранспорта на участке от пересечения с улицей 50 лет Октября до пересечения с улицей Звёздной должны были снять накануне, но продлили еще на месяц. 
 
Движение автобусов также будет организовано: 
- в направлении центра - через проспект Хрущёва, улицу Аэродромную со всеми установленными остановками далее по маршруту; 
- из центра - по улице Студенческой, проспекту Хрущёва со всеми остановками.
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