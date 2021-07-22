В Курске во дворах на проспекте Дериглазова в столкновении двух иномарок пострадали два человека

Их госпитализировали

21 июля около полуночи в Курске на проспекте Дериглазова столкнулись две легковушки. В результате пострадали два человека.Как сообщает ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны дома № 97 в направлении дома № 61, в районе дома № 95 допустил столкновение с «Шевроле Авео», за рулем которого был 29-летний водитель, который двигался со стороны дома №89 в направлении дома №95.В этом столкновении травмы получили водитель «Шевроле» 21-летняя пассажирка «Рено». Их госпитализировали.