В Курске во дворах на проспекте Дериглазова в столкновении двух иномарок пострадали два человека
Их госпитализировали
Как сообщает ГИБДД, 20-летний водитель автомобиля «Рено Логан», двигаясь со стороны дома № 97 в направлении дома № 61, в районе дома № 95 допустил столкновение с «Шевроле Авео», за рулем которого был 29-летний водитель, который двигался со стороны дома №89 в направлении дома №95.
В этом столкновении травмы получили водитель «Шевроле» 21-летняя пассажирка «Рено». Их госпитализировали.