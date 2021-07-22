Из них 7 детей

Курские огнеборцы спасли и эвакуировали 34 человека во время пожара на проспекте Дериглазова. Сообщение о сильном задымлении в подъезде многоэтажки поступило в службу спасения сегодня в половину десятого утра. Звонили жильцы дома. На место выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей города, полицейские медики.Как выяснилось, горение происходило в кабель-канале в электрощитке на трех этажах – с 9-го по 11-й. Весь подъезд стал наполняться едким густым дымом. Существовала угроза распространения пожара по кабельному тоннелю.Пожарные приступили к спасению жильцов: с помощью специальных устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух 14 человек, из них 7 детей. Спасенных выводили на незадымляемые лестницы. Еще 20 человек эвакуировали без применения спецустройств с нижерасположенных этажей. Работы по спасению проводились с 9 по 14 этажи, с нижних этажей люди без риска для здоровья и жизни самостоятельно покидали свои квартиры.В одной из квартир находилась женщина на инвалидной коляске. Так как лифты во время пожара были обесточены, спасатели вывезли курянку на балкон, куда дым не проникал, один пожарный остался с ней до полной ликвидации пожара.На месте также развернули автоматический коленчатый подъемник, на случай если пришлось бы спасатель людей с балконов и окон верхних этажей.К счастью, никто из жильцов многоэтажки не пострадал. Площадь возгорания составила около 8 квадратных метров.