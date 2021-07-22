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Курские огнеборцы спасли и эвакуировали 34 человека во время пожара на проспекте Дериглазова

Из них 7 детей
Курские огнеборцы спасли и эвакуировали 34 человека во время пожара на проспекте Дериглазова

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Курские огнеборцы спасли и эвакуировали 34 человека во время пожара на проспекте Дериглазова. Сообщение о сильном задымлении в подъезде многоэтажки поступило в службу спасения сегодня в половину десятого утра. Звонили жильцы дома. На место выехали огнеборцы трех пожарно-спасательных частей города, полицейские  медики.  

Как выяснилось, горение происходило в кабель-канале в электрощитке на трех этажах – с 9-го по 11-й. Весь подъезд стал наполняться едким густым дымом. Существовала угроза распространения пожара по кабельному тоннелю.

Пожарные приступили к спасению жильцов: с помощью специальных устройств защиты органов дыхания вывели на свежий воздух 14 человек, из них 7 детей. Спасенных выводили на незадымляемые лестницы. Еще 20 человек эвакуировали без применения спецустройств с нижерасположенных этажей. Работы по спасению проводились с 9 по 14 этажи, с нижних этажей люди без риска для здоровья и жизни самостоятельно покидали свои квартиры.

В одной из квартир находилась женщина на инвалидной коляске. Так как лифты во время пожара были обесточены, спасатели вывезли курянку на балкон, куда дым не проникал, один пожарный остался с ней до полной ликвидации пожара.

На месте также развернули автоматический коленчатый подъемник, на случай если пришлось бы спасатель людей с балконов и окон верхних этажей.

К счастью, никто из жильцов многоэтажки не пострадал. Площадь возгорания составила около 8 квадратных метров.

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