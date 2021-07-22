На следующей неделе в двух округах Курска будут отключать электричество
В меньшей степени отключения затронут Железнодорожный округ, а в Центральном отключений совсем не запланировано
В СЕЙМСКОМ ОКРУГЕ:
С 26 по 30 июля с 9-30 до 16-30 света не будет на улицах:
Кукуевская; Кукуевский переулок; Белая; Розовая; Розовый переулок; Голубая; Голубой переулок; Дроздовская; Цветная; Каштановая; 3-4-е Каштановые переулки; Тракторная 3-19, 8-26; 1-й Моковский переулок 9; 2-й Моковский переулок 3-25; Еремина 1; Парниковая; Дейнеки 21/13, 17,19; Заводская 29, 29А, 29Б, 31.
С 26 по 30 июля с 9-30 до 15-00:
Энгельса 9-43; переулок Энгельса 4А-20А; 3-33; Магистральный проезд 18-22А; Энгельса 144А/2 - 144А/14; 146А/2 - 146Б/37.
Телефон для справок: 32-32-15.
В ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ОКРУГЕ свет будут отключать только 29 июля с 13-30 до 16-00 на улице Союзная 14Б, 16 и 16А.
Телефон для справок: 26-32-10.