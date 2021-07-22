Губернатор Курской области проверил ход благоустройства в Льговском районе

ТАКТ.Губернатор Курской области с рабочим визитом посетил Льговский район. Оценил ход работ по благоустройству и обновлению дорожной инфраструктуры. Также посетил стройплощадку детсада и промышленные объекты. Ознакомился Роман Старовойт и с проблемной дорогой в самом Льгове, сообщает телеканал
На этом месте к концу года откроется детский сад на 65 мест. Стройплощадка дошкольного учреждения, которое возводится в рамках проекта «Демография», стала одной из точек, которую губернатор Роман Старовойт посетил в ходе рабочей поездки во Льгов. Глава региона также оценил обновление городского стадиона «Витязь». В прошлом году здесь обустроили беговые дорожки и баскетбольную площадку.
Также познакомился с промышленной жизнью города, побывал на Льговском сахарном заводе и на предприятии по производству хлебобулочных и сухаро-бараночных изделий.
В центре внимания - благоустройство Льгова, которое ведется в рамках федеральной программы «Комфортная городская среда малых городов России».
Роман Старовойт, губернатор Курской области:
«Проект «Пешеходные улицы», мы сейчас здесь находимся, стал победителем такого федерального конкурса, как еще несколько наших районных центров. Всего их четыре, где мы запланировали работы. Сейчас большая ответственность лежит на заказчике, это областная администрация, городская администрация, подрядчик, чтобы быстро закончить работы в соответствии с государственным контрактом»
К сентябрю город существенно преобразится. Украшением станет улица Карла Маркса, которая будет в большей степени пешеходной. Автомобилистам отведут одну полосу движения шириной три с половиной метра. Фасады зданий отреставрируют в соответствии с дизайн-кодом. Рядом с библиотекой обустроят литературный дворик, где смогут собираться деятели искусства. Сдать объект планируют 15 сентября. В муниципальном центре также идет работа по ремонту нескольких улиц, одна из которых - Льва Толстого.
Максим Клевцов, генеральный директор ООО «Рыльское ДРСУ»:
«Здесь было выполнено около 900 квадратных метров фрезерования, подгрунтовка, работы по выравнивающему нижнему слою в полном объеме. Осталось выполнить верхний слой, покрытие, 5 см толщиной, укрепить обочины около 1000 квадратных метров щебеночно-песчаной смесью, поставить около 40 знаков и нанести разметку.
В этом году в городе планируют отремонтировать более пяти с половиной километров дорог. Общая стоимость работ составит более 71 миллиона рублей.
Одной из остановок в рабочей поездке главы региона стала улица Черняховского. Жители Льгова много лет жаловались на изношенный асфальт, отсутствие освещения, аварийные деревья. Губернатор поручил разработать проектно-сметную документацию, чтобы в следующем году дорожники уже могли приступить к работе.
Губернатор Курской области проверил ход благоустройства в Льговском районе
Также познакомился с промышленной жизнью города, побывал на Льговском сахарном заводе и на предприятии по производству хлебобулочных и сухаро-бараночных изделий