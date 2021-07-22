Причем одна из курянок работает в том самом банке, сотрудником которого представился звонивший

В Курске две сотрудницы банков оформили кредиты и перевели деньги мошенникам. Аферисты действовали под предлогом приостановления оформления кредита. Они представлялись сотрудником службы безопасности банка и представителем отдела по борьбе с мошенниками. Причем одна из курянок работает в том самом банке, сотрудником которого представился звонивший.По телефону женщинам сообщили, что неизвестные люди пытаются оформить на их имя крупные кредиты. Чтобы прекратить операцию, несмотря на отсутствие какой-либо логики, требовалось действительно под диктовку начать процедуру оформления займа, а затем перевести деньги на счет, который продиктуют. Якобы так кредит аннулируется, а настоящих мошенников вскоре задержат.Несмотря на то, что горожанки знают принцип работы банковских систем и то, что настоящие банковские работники никогда не звонят с подобными предложениями, они стали действовать по указанию звонивших. В результате одна из них лишилась 150 тысяч, вторая - 260 тысяч рублей. Эти деньги были оформлены в кредит. То есть помимо самого факта финансовой потери, женщины сами оформили на свое имя кредиты под крупные проценты, которые теперь предстоит выплачивать несколько лет.Возбуждены уголовные дела. Полиция приступила к поискам мошенников.