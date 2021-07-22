  • 128 kbit
  • 64 kbit
Реклама
+7 (4712) 51-04-44
Прямой эфир
+7 (4712) 58 33 44
Курск 103.7 FM Железногорск 105.2 FM Рыльск 106.5 FM Суджа 104.7 FM Обоянь 102.3 FM Льгов 101.8 FM Щигры 107.8 FM
Лента новостей / В регионе

В Курске две сотрудницы банков оформили кредиты и перевели деньги мошенникам

Причем одна из курянок работает в том самом банке, сотрудником которого представился звонивший
В Курске две сотрудницы банков оформили кредиты и перевели деньги мошенникам

Читайте также

В Курске две сотрудницы банков оформили кредиты и перевели деньги мошенникам. Аферисты действовали под предлогом приостановления оформления кредита. Они представлялись сотрудником службы безопасности банка и представителем отдела по борьбе с мошенниками. Причем одна из курянок работает в том самом банке, сотрудником которого представился звонивший.  

По телефону женщинам сообщили, что неизвестные люди пытаются оформить на их имя крупные кредиты. Чтобы прекратить операцию, несмотря на отсутствие какой-либо логики, требовалось действительно под диктовку начать процедуру оформления займа, а затем перевести деньги на счет, который продиктуют. Якобы так кредит аннулируется, а настоящих мошенников вскоре задержат.

Несмотря на то, что горожанки знают принцип работы банковских систем и то, что настоящие банковские работники никогда не звонят с подобными предложениями, они стали действовать по указанию звонивших. В результате одна из них лишилась 150 тысяч, вторая - 260 тысяч рублей. Эти деньги были оформлены в кредит. То есть помимо самого факта финансовой потери, женщины сами оформили на свое имя кредиты под крупные проценты, которые теперь предстоит выплачивать несколько лет.

Возбуждены уголовные дела. Полиция приступила к поискам мошенников.
+0 -0

Новая музыка

Лента новостей

Курян предупреждают о тумане ночью и утром

В курской областной больнице в этом году провели более 2 тысяч высокотехнологичных операций

В Железногорске Курской области впервые пройдёт театральный фестиваль «Авансцена»

Двое курян получили гранты от Росмолодежи на свои проекты

Премьер-министр утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Курска

Наши партнеры

  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • Курск вода - доставка воды в Курске