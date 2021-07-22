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Премьер-министр утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Курска

1000-летний юбилей Курск отметит в 2032 году
Премьер-министр утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Курска

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Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования 1000-летия Курска.

Возглавил его заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко. Заместителем председателя оргкомитета назачен губернатор Роман Старовойт. Также в состав оргкомитета вошли мэр Виктор Карамышев, заместители министров, депутаты, представители региональной и местной администраций, предприниматели и общественники.

1000-летний юбилей Курск, напомним, отметит в 2032 году. К этой дате запланирована реализация целого ряда проектов, в том числе реновация исторической части города, реконструкция зданий для размещения краеведческого музея и картинной галереи, благоустройство набережной реки Тускарь и многое другое. 

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