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В курской областной больнице в этом году провели более 2 тысяч высокотехнологичных операций

Например, операция Латарже и лапароскопическое удаление селезенки
В курской областной больнице в этом году провели более 2 тысяч высокотехнологичных операций

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В курской областной клинической больнице в этом году провели 15 286 операций, 2 025 из которых - с применением высоких медицинских технологий. Это, например, артроскопически ассистированная операция Латарже, фиксация переломов костей таза с участием специалистов НИИ им. Н.В. Склифосовского и других центров, лапароскопическое удаление селезенки и иссечение кисты, а также ряд малотравматичных хирургических вмешательств, которые позволили пациентам быстрее вернуться к привычному образу жизни.

На данный момент стационар областной больницы включает 24 отделения.
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