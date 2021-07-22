В курской областной больнице в этом году провели более 2 тысяч высокотехнологичных операций

Например, операция Латарже и лапароскопическое удаление селезенки

В курской областной клинической больнице в этом году провели 15 286 операций, 2 025 из которых - с применением высоких медицинских технологий. Это, например, артроскопически ассистированная операция Латарже, фиксация переломов костей таза с участием специалистов НИИ им. Н.В. Склифосовского и других центров, лапароскопическое удаление селезенки и иссечение кисты, а также ряд малотравматичных хирургических вмешательств, которые позволили пациентам быстрее вернуться к привычному образу жизни.На данный момент стационар областной больницы включает 24 отделения.