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Курян предупреждают о тумане ночью и утром

Ночь ожидается довольно прохладной - всего от 8ºС до 13ºС тепла, днем воздух прогреется до +22-27ºС
Курян предупреждают о тумане ночью и утром

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МЧС предупреждает курян о тумане грядущей ночью и утром. 

По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 23 июля в Курской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра составит 7-12 м/с. 

Ночь ожидается довольно прохладной - всего от 8ºС до 13ºС тепла, днем воздух прогреется до +22-27ºС.

Спасатели просят автомобилистов воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снизить скорость.
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