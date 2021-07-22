Курян предупреждают о тумане ночью и утром

Ночь ожидается довольно прохладной - всего от 8ºС до 13ºС тепла, днем воздух прогреется до +22-27ºС

МЧС предупреждает курян о тумане грядущей ночью и утром.По прогнозу Курского Гидрометцентра завтра, 23 июля в Курской области ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туман. Скорость ветра составит 7-12 м/с.Ночь ожидается довольно прохладной - всего от 8ºС до 13ºС тепла, днем воздух прогреется до +22-27ºС.Спасатели просят автомобилистов воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет - снизить скорость.