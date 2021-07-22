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Незаконно установленные около мемориала в Курске гаражи демонтируют

Курская мэрия устанавливает их владельцев
Незаконно установленные около мемориала в Курске гаражи демонтируют

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Незаконно установленные около мемориала памяти павших гаражи демонтируют. Для этого курская мэрия устанавливает их владельцев. Эта работа ведется в рамках реконструкции мемориального комплекса. Сейчас проектная организация завершает подготовку проектно-сметной документации. 

В планах создать ливневую канализацию для территории кладбища. Решить проблему подтопления офицерского кладбища, организовав временное дренажное отверстие со сносом части существующего ограждения, по мнению специалистов, невозможно из-за рельефа участка: высота земельной насыпи под расположенными рядом гаражами составляет от полуметра до метра. Проектировщик из трёх вариантов водоотведения с территории мемориала выбирает оптимальный. 

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