Незаконно установленные около мемориала в Курске гаражи демонтируют

Курская мэрия устанавливает их владельцев

Незаконно установленные около мемориала памяти павших гаражи демонтируют. Для этого курская мэрия устанавливает их владельцев. Эта работа ведется в рамках реконструкции мемориального комплекса. Сейчас проектная организация завершает подготовку проектно-сметной документации.В планах создать ливневую канализацию для территории кладбища. Решить проблему подтопления офицерского кладбища, организовав временное дренажное отверстие со сносом части существующего ограждения, по мнению специалистов, невозможно из-за рельефа участка: высота земельной насыпи под расположенными рядом гаражами составляет от полуметра до метра. Проектировщик из трёх вариантов водоотведения с территории мемориала выбирает оптимальный.