В Курске на трассе «М2 «Крым» в столкновении с КАМАЗом погибли мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир

Водитель грузовика при развороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту

22 июля в Курске на автодороге «М2 «Крым» в столкновении с КАМАЗом погибли мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир. ДТП случилось около семи часов вечера на 536 км трассы.





Как сообщает ГИБДД, 63-летний водитель грузовика, двигаясь со стороны Южного въезда в Курск в направлении ПЛК, при развороте не предоставил преимущества в движении попутно ехавшему мотоциклу Хонда CB1300, за рулем которого был 34-летний мужчина. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклист погиб на месте, а его 16-летнего пассажира госпитализировали в 4-ю горбольницу. В больнице парень скончался.