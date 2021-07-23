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В Курске на трассе «М2 «Крым» в столкновении с КАМАЗом погибли мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир

Водитель грузовика при развороте не предоставил преимущество в движении мотоциклисту

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22 июля в Курске на автодороге «М2 «Крым» в столкновении с КАМАЗом погибли мотоциклист и его несовершеннолетний пассажир. ДТП случилось около семи часов вечера на 536 км трассы. 

Как сообщает ГИБДД, 63-летний водитель грузовика, двигаясь со стороны Южного въезда в Курск в направлении ПЛК, при развороте не предоставил преимущества в движении попутно ехавшему мотоциклу Хонда CB1300, за рулем которого был 34-летний мужчина. Произошло столкновение, в результате которого мотоциклист погиб на месте, а его 16-летнего пассажира госпитализировали в 4-ю горбольницу. В больнице парень скончался.
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