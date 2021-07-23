Большинство подделок - пятитысячные

В этом году в Курске полицейские изъяли из обращения более 50 фальшивых купюр. Об итогах профилактической операции «Купюра» рассказали в городском УМВД.Большинство подделок - пятитысячные, остальные достоинством 1000 и 2000 рублей.Отмечается, что за время профилактической операции «Купюра», стартовавшей 19 июля, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции выявили 4 фальшивки. Все банкноты были обнаружены в банках при пересчете денежной массы, поступившей из различных организаций.Стражи правопорядка регулярно проводят оперативно-профилактические мероприятия по предупреждению фактов фальшивомонетничества и рассказывают курянам о признаках поддельных купюр. Правоохранители в очередной раз напомнили, на какие защитные элементы денежных знаков следует обращать внимание: наличие скрытых радужных полос (на однотонном поле в центре орнаментной полосы при наклоне банкноты появляются красные и зеленые полосы), скрытое изображение символов «РР», защитная нить и микротекст.Полицейские рекомендуют курянам внимательно осматривать попавшие в руки банкноты. Если в руках оказалась поддельная купюра, ни в коем случае нельзя пытаться её сбыть - необходимо немедленно сообщить об этом в полицию по телефону 02, с мобильного 102. Преступления, связанные с фальшивомонетничеством, относятся к категории тяжких и караются лишением свободы на срок до 15 лет!