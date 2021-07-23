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В Курске выявили восемь магазинов - нарушителей масочного режима

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, ревизоры обычно делают замечания
В Курске выявили восемь магазинов - нарушителей масочного режима

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В связи с ростом числа заболевших коронавирусом в Курске усилили контроль за соблюдением масочного режима, социальной дистанции и других санитарных требований.

Так, за последнюю неделю сотрудники комитета экономического развития и окружных администраций проверили 23 торговых центра и магазина в Центральном округе и 18 – в Железнодорожном. В результате выявлено восемь нарушений, на руководителей торговых точек составили протоколы.

Посетителям магазинов, несоблюдающим масочный режим, ревизоры обычно делают замечания. Как отмечают в мэрии, этой меры, чаще всего, достаточно. Протоколы составляют только в исключительных случаях, когда беседы не помогают.

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