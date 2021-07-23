Авария произошла на автодороге «Курск- Дряблово – Анпилогово» в Курском районе

Под Курском по вине пьяного водителя пострадала автомобилистка из встречной машины. Авария произошла 22 июля в восьмом часу вечера на 8 км автодороги «Курск- Дряблово – Анпилогово» в Курском районе.По информации ГИБДД, 52-летний водитель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на своем ВАЗе- -21214, со стороны села Полянское в направлении деревни Анпилогово, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся со встречным автомобилем ДЭУ Нексия, за рулем которого была 37-летняя женщина. В результате ДТП женщина получила различные травмы.