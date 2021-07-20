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«Час независимой музыки»
Сегодня, 15:45
ЧАС НЕЗАВИСИМОЙ МУЗЫКИ 20.07.2021
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Новая музыка
Ed Sheeran ''Bad Habits''
Imagine Dragons ''Wrecked''
The Midnight feat. Nikki Flores ''Because The Night''
The Just ''Влюблён''
KALEO ''Hey Gringo''
Виталий Артист ''Африка''
Holy Holy ''How You Been''
Diplo, Jungle & Damian Lazarus ''Don't Be Afraid''
CHVRCHES & Robert Smith ''How Not To Drown''
Jack Savoretti feat. Nile Rodgers ''Who's Hurting Who''
Лента новостей
С 1 сентября преподаватели курских колледжей и техникумов будут получать доплаты за кураторство
Сегодня, 16:01
В Курске дорогу по улице Бойцов 9-й Дивизии откроют 23 августа
Сегодня, 15:54
Росприроднадзор отказал «Курскводоканалу» в согласовании нормативов допустимых сбросов веществ в реку Сейм
Сегодня, 15:35
Под Курском по вине пьяного водителя пострадала автомобилистка из встречной машины
Сегодня, 14:35
В Курской области снова проводят кадастровую переоценку земель
Сегодня, 14:26
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