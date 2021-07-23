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Росприроднадзор отказал «Курскводоканалу» в согласовании нормативов допустимых сбросов веществ в реку Сейм

Предприятие представило в ведомство неточные расчеты
Росприроднадзор отказал «Курскводоканалу» в согласовании нормативов допустимых сбросов веществ в реку Сейм

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Росприроднадзор отказал «Курскводоканалу» в согласовании нормативов допустимых сбросов веществ в реку Сейм.

Как пояснил руководитель Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора Алексей Карякин, представленный предприятием расчет НДС не учитывает все положения методики разработки нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты для водопользователей, утвержденной приказом Минприроды и правил проведения инвентаризации сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, утвержденных правительством. Также расчет содержит разночтения и арифметические ошибки, которые влекут за собой некорректный расчет массы загрязняющих веществ в нормативах сброса.

Более того, в расчете представлены данные о соответствии работы очистных сооружений проектным характеристикам по результатам единичного протокола анализов, что не позволяет достоверно определить соответствие эффективности очистки проектным характеристикам, учитывая имеющиеся в распоряжении Управления сведения об отсутствии эффективной работы очистных сооружений.

В ведомстве напоминают, что в 2019 году в результате сброса неочищенных сточных вод в реку Сейм с городских очистных сооружений «Курскводоканала», произошел замор рыбы. Росприроднадзор провел проверку. По ее результатам должностное и юридическое лица привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст. 8.14 КоАП РФ, произведен расчет ущерба, причиненный реке, его сумма составила 41,2 млн руб.

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